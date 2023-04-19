Eski Gambiya İçişleri Bakanı insanlığa karşı suç işlemekle suçlanıyor

İsviçreli savcılar, sürgündeki eski Gambiya Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in İçişleri Bakanı Ousman Sonko'yu insanlığa karşı suç işlemekle itham etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, İsviçre'de 6 yıldır gözaltında tutulan eski İçişleri Bakanı Sonko, Jammeh'in muhaliflerine yönelik sistematik saldırılara karışmak ve bunları engellememekle suçlandı.

2006-2016 yıllarında içişleri bakanı görevi yaptığı sırada işkence, tecavüz ve yargısız infazlar gibi insanlığa karşı suçlarla itham edilen Sonko, herhangi bir suç işlemediğini ve o dönemde Gambiya'da insanlığa karşı suçlar işlenmediğini savundu.

Gambiya'da Eylül 2016'da içişleri bakanlığından alınan Sonko, Kasım 2016'da İsviçre'ye iltica başvurusunda bulunmuş ve Ocak 2017'de gözaltına alınmıştı.

Yahya Jammeh ülkeyi 22 yıl boyunca yönetmişti

Eski Cumhurbaşkanı Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Yahya Jammeh, iktidarında "işkence, tecavüz ve yargısız infaz" gibi çeşitli hak ihlalleriyle uçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, iktidarı bırakması yönündeki çağrıları reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak 2017'de devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak 2017'de ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.