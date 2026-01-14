İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında Ümit Karan gözaltına alındı
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında eski futbolcu Ümit Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alındı. Karan'ın yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel