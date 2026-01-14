Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında Ümit Karan gözaltına alındı

Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında eski futbolcu Ümit Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alındı. Karan'ın yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ümit Karan hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheli Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Karan, işlemleri için emniyete götürüldü.

Ümit Karan'ın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
