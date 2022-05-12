(ESKİ FUTBOLCU SEZER ÖZTÜRK'E 14 YIL 7 AY HAPİS

SANCAKTEPE'de geçtiğimiz eylül ayında yol verme tartışması yaşadığı Halil İbrahim Scolten'i (25) ruhsatsız tabancasıyla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan eski milli futbolcu Sezer Öztürk, son sözünde "İlla haklı olmak için ölmek gerekmiyor. Rahmetliye üzüldüm. Olay bu noktaya geldiği için pişmanım. Ama kendi ve ailemin canını koruduğum için pişman değilim" dedi. Mahkeme Öztürk'ü, 3 ayrı suçtan toplamda 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç getirildi. Duruşmada sanıkların aileleri ve taraf avukatları katıldı.

"SEBEBİ BEN DEĞİLİM"

"BASTONUMU ÜSTÜMDE KIRDILAR"

'AİLEMİN CANINI KORUDUĞUM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM'

TOPLAMDA 14 YIL 7 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

İDDİANAMEDEN

İddianamede Duran Genç'in ise Sezer Öztürk'ün kafasına sandalye fırlattığı gerekçesiyle "Silahla basit yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel