Eski futbolcu Sezer Öztürk, 3 ayrı suçtan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı - Haberler

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Eski futbolcu Sezer Öztürk, 3 ayrı suçtan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Eski futbolcu Sezer Öztürk, 3 ayrı suçtan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı

Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişiye silahla ateş açarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk, 3 ayrı suçtan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişiye silahla ateş açarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk, 3 ayrı suçtan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sezer Öztürk, Güncel, Haberler

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