Eski futbolcu Sezer Öztürk, 3 ayrı suçtan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişiye silahla ateş açarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk, 3 ayrı suçtan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişiye silahla ateş açarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk, 3 ayrı suçtan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel