Eski futbolcu Celil Sağır kalp krizi geçirdi - Haberler

Eski futbolcu Celil Sağır kalp krizi geçirdi Samsunspor'un efsane futbolcularından Celil Sağır, kalp krizi geçirdi. Samsunspor'un efsane futbolcularından Celil Sağır, kalp krizi geçirdi. Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Kulüp tarihimizin en önemli futbolcularından Celil Sağır'ın kalp krizi geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Celil Sağır'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Celil Sağır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Mustafa Çavuş - Güncel Samsunspor Kalp Krizi Güncel Haberler

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