Eski Fransa Savunma Bakanı'nın İsrailli casus yazılım Pegasus'la dinlendiği ortaya çıktı

Fransa'nın eski Savunma Bakanı Florence Parly'nin görevde olduğu dönemde telefonunun İsrail menşeli Pegasus adlı casus yazılımla dinlendiği ortaya çıktı.

Mediapart gazetesinin haberine göre, Fransa'da bazı hükümet üyeleri ile gazetecilerin "yasa dışı ve dış mihraklarca" Pegasus sistemiyle dinlenmesine ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

Eski Fransa Savunma Bakanı Parly'nin de casus yazılımın kurbanları arasında yer aldığı kaydedildi.

???????Parly'nin telefonunda yapılan incelemelerde, görevde olduğu 2017-2022 yılları arasında bu yazılımla dinlendiğine ilişkin izlere ulaşıldı.

Söz konusu bilgilere ilişkin henüz açıklama yapmasa da Parly, ülkede bu yazılımın mağdurları arasına giren altıncı bakan oldu.

Gazete, dinlemenin ne zaman ve hangi ülke tarafından yapıldığına ilişkin henüz bir detay paylaşmadı.

Fransa casus yazılıma ilişkin İsrail'den açıklama istemişti

Radio France, Temmuz 2021'de yayımladığı haberde, Faslı bir istihbarat teşkilatının Mart 2019'da Macron'un 2017'den bu yana kullandığı ve çoğunlukla gazetecilerle iletişimde bulunduğu akıllı telefonlardan birini Pegasus programı ile takip etmeye çalıştığını iddia etmişti.

İddialar üzerine Fransız yargısının başlattığı soruşturma kapsamında, ülkede aralarında bakan ve gazetecilerin de olduğu 23 ismin bu yazılımla dinlendiği tespit edilmişti.

Bunun üzerine Fransa, İsrail merkezli "NSO Group" şirketinin ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılım konusunda Tel Aviv yönetiminden resmi açıklama talep etmişti.

Fransız Opinion gazetesi de Macron'un telefonunun da dinlenmek istendiği Pegasus casus yazılımına ilişkin, Paris ile Tel Aviv arasındaki diplomasi trafiğini gündeme taşımış, dönemin Fransa Savunma Bakanı Parly'nin 28 Temmuz'da Paris'e resmi ziyaret gerçekleştiren İsrailli mevkidaşı Benny Gantz'dan yazılımın sızabileceği telefonlardan Fransa'yı hariç tutmalarını istediği iddiasını ortaya atmıştı.

Pegasus casus yazılımı

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının, kullanıcıların haberi olmadan telefon konuşmalarının dinlenmesi, ses kaydı alınması, e-postaların takip edilmesi ve telefonlardan fotoğraf çekilmesi gibi casusluk faaliyetleri için dünyanın dört bir yanında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde Azerbaycan, El Salvador, Fransa, İngiltere, Polonya, Macaristan, Hindistan, Kazakistan, Ruanda, Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin ve Ürdün'de çok sayıda kişinin Pegasus casus yazılımıyla izlendiği ifade edilmişti.