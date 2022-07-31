Eski Filipinler Devlet Başkanı Ramos Kovid-19 komplikasyonlarından yaşamını yitirdi Filipinler'in eski Devlet Başkanı Fidel Ramos, Kovid-19'a bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Filipinler'in eski Devlet Başkanı Fidel Ramos, Kovid-19'a bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Manila Times'ın haberine göre, Ramos, Kovid-19 komplikasyonlarından Makati Tıp Merkezi'nde 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Trixie Cruz-Angeles yaptığı açıklamada, eski Devlet Başkanı Ramos'un hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrendiğini ifade etti. Ramos ailesine başsağlığı dileyen Cruz-Angeles, eski Devlet Başkanı'nın ülkedeki büyük değişimlerde payı olduğunu belirtti. Ülkenin Pangasinan eyaletinde Mart 1928'de doğan Ramos, Filipinler Silahlı Kuvvetleri'nde genelkurmay başkanlığı ve savunma bakanlığı yapmıştı. 1992 ila 1998 yıllarında devlet başkanlığı görevini üstlenen Ramos, yabancı yatırımcıları ülkeye davet ederek Filipinler ekonomisini canlandırmıştı.??????? Güncel AA / Büşra Selvi Öğütcen Filipinler Güncel Haberler

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