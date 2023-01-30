Eski Fethiye Belediye Başkanı Şakir Kandönmez son yolculuğuna uğurlandı Güncel Haberler Eski Fethiye Belediye ve Fethiyespor Eski Başkanı Şakir Kandönmez 82 yaşında hayatını kaybetti. Eski Fethiye Belediye ve Fethiyespor Eski Başkanı Şakir Kandönmez 82 yaşında hayatını kaybetti. Kandönmez için 1994- 1999 yılları arasında görev yaptığı Fethiye Belediyesi önünde tören düzenlendi. Özgeçmişinin okunmasının ardından konuşan Belediye Başkan Vekili Sabri Oğuz Bolelli, "Herkesin başkanı olmayı başarmış bir büyüğümüzdü. Fethiye körfezinin ve limanın temizlenmesinde, amfi tiyatronun gün ışığına çıkarılmasında büyük hizmetleri olmuş başkanımızdı. Allah'tan rahmet diliyorum. "diye konuştu. Kandönmez'in cenazesi Merkez Yeni Camii'nde kılınan namazın ardından Taşyaka Mezarlığında dualarla toprağa verildi. Kaynak: AA / Güncel Fethiye Belediyesi Fethiyespor Fethiye Güncel Haberler

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