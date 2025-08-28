Eski Fas Başbakanı Benkiran'dan Arap ve Müslüman Liderlere Gazze Çağrısı

Eski Fas Başbakanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran, Arap ve Müslüman liderlere, Gazze'yi İsrail ablukasından kurtarmaları ve sınır kapılarının açılmasını sağlamaları çağrısında bulundu.

Benkiran, ABD merkezli Facebook hesabından görüntülü açıklama yayımladı.

Arap ve Müslüman liderlere seslenen Benkiran, Gazze ile her türlü dayanışmanın bireysel bir zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Benkiran, "Kapalı sınırın ve sınır kapılarının açılmasını sağlayın, Filistinli kardeşlerimizin yanına girmemize izin verin. İsrail'i yok etmek istemiyoruz, Gazze'deki kardeşlerimizi kurtarmak veya onlarla birlikte ölmek istiyoruz." dedi.

Eski Başbakan Benkiran, İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan ülkeleri Tel Aviv yönetimini "diplomatik ilişkileri askıya almakla veya büyükelçilerini geri çağırmakla tehdit etmeye" çağırdı.

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde büyük bir insanlık felaketi yaşanıyor. Bölgede açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle her gün ölümler yaşanıyor.