Eski FARC komutanlarından Londono, Cumhurbaşkanı Petro hükümetine destek verdi

Kolombiya'da silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) eski lideri Rodrigo Londono, hükümetin "tam barış" politikasına destek verdiklerini belirtti.

COMUNES Partisi Genel Başkanı Londono, başkent Bogota'daki genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin ülkeyi dönüştürmek için yaptığı siyasi ve sosyal reformları doğru bulduklarını söyledi.

Sağlık, çalışma, emeklilik ve tarım reformları projelerini sınırsız şekilde desteklediklerini anlatan Londono, "Cumhurbaşkanı Petro'nun önerdiği değişikliğe bağlıyız, bu nedenle desteğimiz tamdır. Bunlar çok önemli reformlardır çünkü devlet bunları Kolombiya toplumuna bir hak olarak garanti etti." ifadesini kullandı.

Öte yandan COMUNES partisinin üçüncü genel kurulunda, 200'den fazla delegenin katılımıyla Londono'nun başkanlığının bir kez daha onaylandığı bildirildi.

Kasım 2016'da Kolombiya hükümeti ile barış anlaşmasının imzalanmasının ardından adını 1 Eylül 2017'de "Halk İçin Alternatif Devrimci Gücü" olarak değiştiren FARC, 25 Ocak 2021'de 2. Olağanüstü Meclis oturumunda partinin ismini "COMUNES" olarak değiştirme kararı almıştı.

İlk kez 2018'de parlamentoya giren FARC, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde 5'er üyeyle temsil ediliyor.

Barış süreci

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Örgüt, 17 Mart 2017'de 140 silahını Birleşmiş Milletler Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek çatışma geçmişinde ilk kez silah bırakmıştı.