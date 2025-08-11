Eski Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Hulusi Akşit, Yalnız Yaşadığı Evde Ölü Bulundu
Hulusi Akşit, 78 yaşında yalnız yaşadığı evinde hareketsiz olarak bulundu. Yakınları tarafından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine çağrıldı. Akşit'in cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Eski Aydın Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Hulusi Akşit, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Zafer Mahallesi 109 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Akşit'ten (78) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Çilingir yardımıyla eve girenler ekipler, yerde hareketsiz buldukları Akşit'in öldüğünü belirledi.
Akşit'in cenazesi incelemelerin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.