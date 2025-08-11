Eski Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hulisi Akşit Evinde Ölü Bulundu

Aydın'da eski Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hulisi Akşit, evinde hareketsiz bulundu. Akşit'in hayatını kaybettiği belirlendi.

ESKİ Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hulisi Akşit (78), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Zafer Mahallesi 109. Sokakta meydana geldi. Eski Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hulisi Akşit'ten haber alamayan yakınları şüphelenip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde hareketsiz bulunan Hulisi Akşit'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde 33 yıl başkanlık yapan Hulisi Akşit, bir dönem Aydınspor'un da başkanlığını yürütmüştü.

