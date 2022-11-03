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Eski eşiyle tartışıp, kendini yaktı

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SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, eski eşi ile tartıştıktan sonra üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren Okan Özoruç (30), hayatını kaybetti.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, eski eşi ile tartıştıktan sonra üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren Okan Özoruç (30), hayatını kaybetti.

Olay, gece Vatan Mahallesi Alev Sokak'ta meydana geldi. Okan Özoruç, 6 ay önce boşandığı eski eşi ile iddiaya göre evinde buluştu. Burada Okan Özoruç ile tartışan eski eşi evden ayrıldı. Okan Özoruç ise evden çıkıp, benzin alarak geri döndü. Özoruç, daha sonra üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Yangını fark eden bina sakinleri, pencerenin camını kırarak, alevler içinde kalan Özoruç'a müdahale etti. İhbarla gelen sağlık ekipleri ise Özoruç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Okan Özoruç'un cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Serdivan Sakarya Güncel Haberler

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