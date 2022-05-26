Eski eşinin sevgilisini öldüren polise müebbet - Haberler

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Eski eşinin sevgilisini öldüren polise müebbet

Demirören Haber Ajansı - Özkan Arslan - Güncel
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Eski eşinin sevgilisini öldüren polise müebbet

ANKARA'da, eski eşi Ebru Ö.'nün sevgilisi Ayhan Görgülü'yü sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren polis memuru Kamil Erdönmez (46), 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA'da, eski eşi Ebru Ö.'nün sevgilisi Ayhan Görgülü'yü sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren polis memuru Kamil Erdönmez (46), 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Polis memuru Kamil Erdönmez, 2 çocuğunun annesi, eski eşi Ebru Ö.'nün birlikte olduğu Ayhan Görgülü'yü 19 Aralık 2019'da, Keçiören'in Ayvalı Caddesi'nde tabancayla 9 el ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan Erdönmez, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Erdönmez'in Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Erdönmez, Ayhan Görgülü'nün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, önceki celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcıya söz verdi. Savcı, görüşünü tekrarlayarak sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı da cinayetin tasarlama sonucu işlenmediğini ileri sürerek, mahkemenin vereceği kararda tahrik hükümlerini uygulamasını talep etti. Müşteki avukatı ise savcının mütalaası doğrultusunda karar verilmesini, cezada indirim uygulanmamasını istedi.

Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kamil Erdönmez'i 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Verilen cezada indirim hükümleri uygulanmadı.


Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Güncel

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