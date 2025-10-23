Haberler

Eski Eşinin Saldırısına Uğrayan 3 Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti

Eski Eşinin Saldırısına Uğrayan 3 Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Kayseri'de, üniversitede eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan 3 çocuk annesi Meliha Keskin, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ'de eğitim gördüğü üniversitede eski eşi Ferhat K.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan 3 çocuk annesi Meliha Keskin, hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi'nde meydana geldi. ERÜ Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi öğrencisi, 3 çocuk annesi Meliha Keskin, fakülte binasının girişinde eski eşi Ferhat K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. İhbar üzerine fakülteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Keskin, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası otomobiliyle kaçarken yakalanan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

