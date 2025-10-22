Haberler

Eski Eşinin Bıçakladığı Temizlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Eski Eşinin Bıçakladığı Temizlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da, hastanede temizlik görevlisi olan 2 çocuk annesi İlknur Kertlez, eski eşi S.Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra S.Y. intihar girişiminde bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

ÇANKIRI'da hastanede temizlik görevlisi olan 2 çocuk annesi İlknur Kertlez (40), işe giderken eski eşi S.Y. (43) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından aynı bıçakla intihara kalkışan S.Y. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Buğdaypazarı Mahallesi Burçak Sokak'ta meydana geldi. Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan İlknur Kertlez, sabah işe gitmek üzere evden çıktığında eski eşi S.Y. ile karşılaştı. S.Y., üzerinde bulunan bıçakla Kertlez'i bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kertlez, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Çankırı Devlet Hastanesi'nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. S.Y. ise olaydan sonra Yapraklı yolu üzerinde aynı bıçakla intihar girişinde bulundu. Hastaneye kaldırılan S.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden! Çekilen fotoğraflar kıtlığın habercisi

Bugün çekildi! Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden! Çekilen fotoğraflar kıtlığın habercisi

Bugün çekildi! Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Kırgızistan'daki yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti

Anne ve 5 çocuğu alevlerin sardığı evde feci şekilde can verdi
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Selahattin Taşdöğen: Ölümden döndüm, hayatımı Yonca Evcimik kurtardı

Ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı, hayatını kurtaran ismi açıkladı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.