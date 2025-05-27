Eski Eşini Yaralayan Sanığın Yargılamasına Devam Edildi

Eski Eşini Yaralayan Sanığın Yargılamasına Devam Edildi
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Adana'nın Çukurova ilçesinde, eski karısını pompalı tüfekle yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın, boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. Sanık, suçlamaları reddederken, müşterek çocukları için endişelerini dile getirdi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde eski karısını pompalı tüfekle yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın "boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Oktay D. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmaya, müşteki Nurseli K. ise katılmadı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Oktay D, olayda öldürme kastının olmadığını ileri sürerek, "Boşandığım eşim Nurseli K'yi öldürme amacım olsa zaten buna engel olacak kimse yoktu. Benim 13 yaşında kızım var ve annesinin evine tanımadığım erkekler geliyor. Ayrılmamıza rağmen bu durumu kabul etmeyeceğimi Nurseli K'ye bildirmiştim. Çocuklarımla uzun zamandır irtibat kuramıyorum. Bu olayın asıl mağduru benim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Müşteki Nurseli K'nin avukatları ise Oktay D'nin olay sırasında elinde pompalı tüfekle yaklaşık 15 dakika kadar müştekiyi aradığını öne sürerek, sanığın üzerine atılı "boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan üst hadden cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki mevcut delil durumu, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz olması dikkate alınarak, Oktay D'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde, Oktay D. 16 Şubat 2024'te eski karısı Nurseli K'yi iş yerinde pompalı tüfekle yaralayarak kaçmıştı. Olaydan sonra saklandığı merkez Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi'nde yakalanan Oktay D, 27 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Sanık hakkında "boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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