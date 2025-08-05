Eski Eşini Yaralayan Hükümlü Adana'da Yakalandı
Adana'da eski dini nikahlı eşini bıçakla yaralamaktan 6 yıl 11 ay hapis cezası verilen Serkan T. yakalandı. Ekipler, firari hükümlünün saklandığı adresi tespit edip operasyon düzenledi.
Adana'da eski dini nikahlı eşini bıçakla yaralamaktan 6 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde 23 Aralık 2021'de ayrıldığı dini nikahlı eşi Sara B'yi (29) kaldığı otelde bıçakla yüzü ve kollarından yaralayan Serkan T. (45), yargılandığı mahkemece 6 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bu süreçte Sara B'yi tehdit etmeye devam eden firari hükümlü Serkan T'nin saklandığı adresi belirledi.
Polis, Karasoku Mahallesi'ndeki müstakil eve düzenlediği operasyonda Serkan T'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, daha sonra cezaevine gönderildi.