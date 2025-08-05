Eski Eşini Yaralayan Hükümlü Adana'da Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da eski dini nikahlı eşini bıçakla yaralamaktan 6 yıl 11 ay hapis cezası verilen Serkan T. yakalandı. Ekipler, firari hükümlünün saklandığı adresi tespit edip operasyon düzenledi.

Adana'da eski dini nikahlı eşini bıçakla yaralamaktan 6 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde 23 Aralık 2021'de ayrıldığı dini nikahlı eşi Sara B'yi (29) kaldığı otelde bıçakla yüzü ve kollarından yaralayan Serkan T. (45), yargılandığı mahkemece 6 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bu süreçte Sara B'yi tehdit etmeye devam eden firari hükümlü Serkan T'nin saklandığı adresi belirledi.

Polis, Karasoku Mahallesi'ndeki müstakil eve düzenlediği operasyonda Serkan T'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, daha sonra cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
Tatil için ev kiraladılar, verilen konuma gidince hayatlarının şokunu yaşadılar

Tatil için ev kiraladılar, verilen konuma gidince şoke oldular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans

ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.