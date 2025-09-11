Eski Eşini Vuran Sanık ve Yardımcıları Üçüncü Kez Hakim Karşısında

ŞİŞLİ'de 5 Mayıs 2025'te, arkadaşlarıyla birlikte kaçırmaya çalıştığı eski eşi Bahar Aksu'yu sokak ortasında silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol (37) ve ona yardım eden 3 şüpheli, üçüncü kez hakim karşısında. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma saat 17.00'de başladı.

