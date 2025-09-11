Haberler

Eski Eşini Vuran Sanık ve Yardımcıları Üçüncü Kez Hakim Karşısında

Eski Eşini Vuran Sanık ve Yardımcıları Üçüncü Kez Hakim Karşısında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de eski eşi Bahar Aksu'yu sokak ortasında silahla öldüren Rüstem Elibol ve 3 şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı'nda üçüncü kez hakim karşısına çıkıyor.

ŞİŞLİ'de 5 Mayıs 2025'te, arkadaşlarıyla birlikte kaçırmaya çalıştığı eski eşi Bahar Aksu'yu sokak ortasında silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol (37) ve ona yardım eden 3 şüpheli, üçüncü kez hakim karşısında. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma saat 17.00'de başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu

Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim

Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.