Eski Eşini Vuran Sanık İlk Duruşmada Hakim Karşısında

ŞİŞLİ'de 5 Mayıs 2025'te, arkadaşlarıyla birlikte kaçırmaya çalıştığı eski eşi Bahar Aksu'yu sokak ortasında silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol (37) ve ona yardım eden 3 kişi bugün ilk kez Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saray 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbetle, 14 yıl hapis cezası talep edildi. Duruşmanın saat 10.30'da başlaması bekleniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel