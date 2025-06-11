Eski Eşini Vuran Sanık İlk Duruşmada Hakim Karşısında
Şişli'de eski eşi Bahar Aksu'yu sokak ortasında silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol ve ona yardım eden 3 kişi, ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
ŞİŞLİ'de 5 Mayıs 2025'te, arkadaşlarıyla birlikte kaçırmaya çalıştığı eski eşi Bahar Aksu'yu sokak ortasında silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol (37) ve ona yardım eden 3 kişi bugün ilk kez Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saray 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbetle, 14 yıl hapis cezası talep edildi. Duruşmanın saat 10.30'da başlaması bekleniyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel