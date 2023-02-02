Eski eşini vekalet tartışmasında 15 bıçak darbesiyle öldüren koca tutuklandı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, çıkan tartışmada 32 yıl önce boşandığı eşi Yeter Zorba'yı (69) 15 yerinden bıçaklayarak öldürüp, polise teslim olan Celal Taşkıran (69) tutuklandı.

Didim'de yaşayan Celal Taşkıran, 19 yıl evli kaldığı Yeter Zorba'dan 1991 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Zorba, boşanmalarının ardından da Almanya'ya yerleşti. Ancak, Yeter Zorba, her yıl tatil için geldiğinde boşandığı Celal Taşkıran ile Efeler Mahallesi, 1381 Sokak'taki evlerinde kalmaya devam etti. Bir süre önce tatil için Didim'e gelen Yeter Zorba ile Celal Taşkıran arasında dün saat 20.30 sıralarında, evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taşkıran, mutfaktan aldığı bıçakla Zorba'ya bıçakladı. Zorba, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 15 bıçak darbesiyle yere yığıldı.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Taşkıran, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.