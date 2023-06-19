Gaziantep'te eski eşi ve kayınpederini öldüren Mertcan Köse isimli şahıs yakalandı. Boşanma sonrası çocuklarının velayeti için adliyede atılan son imzaların ardından gerçekleşen olayda, Köse eski eşine ve kayınpederine pompalı tüfekle saldırmıştı.

Eski eşini ve kayınpederini öldüren koca yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2 gün önce Mertcan Köse isimli şahsın, boşanma sonrası 4 aylık çocuklarının velayeti için adliyede atılan son imzaların ardından eski eşi Bilge Kaya ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'nın aracını takip ettiği ve sonrasında silahlı saldırı düzenleyerek öldürdüğü olayın ardından cinayet zanlısı eski damat yakalandı.

2 gün önce Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde Mertcan Köse (25), boşanma sonrası 4 aylık çocuklarının velayeti için adliyede atılan son imzaların ardından eski eşi Bilge Kaya ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'nın bulunduğu aracı takip etti. Aracı durduran Köse, araçta bulunan eski eşine ve kayınpederine pompalı tüfekle defalarca ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği baba-kız, ölürken katil zanlısı kaçmıştı.

Olayın ardından polisin sıkı takibi sonucu katil yakalandı.