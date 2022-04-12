Eski eşini tüfekle öldürüp cesedini yaktığı öne sürülen kadına müebbet hapis
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Isparta'nın Senirkent ilçesinde, boşandığı eşini av tüfeğiyle öldürüp cesedini tandırda yaktığı ileri sürülen kadın, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
SENİRKENT, ISPARTA (AA) - Isparta'nın Senirkent ilçesinde, boşandığı eşini av tüfeğiyle öldürüp cesedini tandırda yaktığı ileri sürülen kadın, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Emel Gür ve çocukları ile taraf avukatları hazır bulundu.
Sanık ve taraf avukatlarının savunmalarının alınmasının ardından davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Emel Gür'e "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.
Gür'ün tutuksuz yargılanan oğlu Ö.Y'nin "suç delillerini ortadan kaldırmak" suçlamasından beraatine karar veren heyet, üst soya karşı işlenen suçtan ise 3 ay 10 gün hapis cezası vererek bu cezanın hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.
Olay
Senirkent ilçesinde 24 Ekim 2020'de Emel Gür'ün, eski eşi Ramazan Yılmaz'ı av tüfeğiyle vurduktan sonra cesedini evinin altındaki tandır odasında yaktığı iddia edilmişti. Savcı bir önceki duruşmasında Gür'ün oğlu Ö.Y. hakkında "olay sonrası suç delillerini ortadan kaldırma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.