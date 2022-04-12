Eski eşini tüfekle öldürüp cesedini yaktığı öne sürülen kadına müebbet hapis - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski eşini tüfekle öldürüp cesedini yaktığı öne sürülen kadına müebbet hapis

AA - Yalçın Çelen - Güncel
 - Güncelleme:
Eski eşini tüfekle öldürüp cesedini yaktığı öne sürülen kadına müebbet hapis

Isparta'nın Senirkent ilçesinde, boşandığı eşini av tüfeğiyle öldürüp cesedini tandırda yaktığı ileri sürülen kadın, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

SENİRKENT, ISPARTA (AA) - Isparta'nın Senirkent ilçesinde, boşandığı eşini av tüfeğiyle öldürüp cesedini tandırda yaktığı ileri sürülen kadın, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Emel Gür ve çocukları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık ve taraf avukatlarının savunmalarının alınmasının ardından davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Emel Gür'e "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Gür'ün tutuksuz yargılanan oğlu Ö.Y'nin "suç delillerini ortadan kaldırmak" suçlamasından beraatine karar veren heyet, üst soya karşı işlenen suçtan ise 3 ay 10 gün hapis cezası vererek bu cezanın hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Olay

Senirkent ilçesinde 24 Ekim 2020'de Emel Gür'ün, eski eşi Ramazan Yılmaz'ı av tüfeğiyle vurduktan sonra cesedini evinin altındaki tandır odasında yaktığı iddia edilmişti. Savcı bir önceki duruşmasında Gür'ün oğlu Ö.Y. hakkında "olay sonrası suç delillerini ortadan kaldırma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Senirkent, Mahkeme, Isparta, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title