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Eski Eşini Tehdit Eden Şüpheliye Adli Kontrol Tedbiri

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Cezaevinden çıktıktan sonra eski eşi ve çocuklarının yaşadığı evin önüne giderek onları rahatsız ettiği, mesajlarla tehditte bulunduğu öne sürülen şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Cezaevinden çıktıktan sonra eski eşi ve çocuklarının yaşadığı evin önüne giderek onları rahatsız ettiği, mesajlarla tehditte bulunduğu öne sürülen şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Şubat'ta bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan, "Baba evini bastı, çocuklarını kaçırdı" başlıklı haberle ilgili çalışma başlattı.

Haberde adı geçen mağdur kadınla görüşme yapan ekipler, "cezaevinden çıkan eski eşiyle 3 çocuklarının olduğu, eski eşinin cezaevinden çıktıktan sonra defalarca evinin önüne gelerek rahatsız ettiği, mesajlaşma uygulaması üzerinden defalarca silah resmi atıp tehditte bulunduğu, eski eşinden şikayetçi olduğu" beyanı üzerine, bu kişiyle ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler aldı.

Ekipler, mağduriyet yarattığı iddia edilen eski eş M.K'yi ise gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbiri hükümleri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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