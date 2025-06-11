Eski Eşini Tabancayla Vurarak Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eski Eşini Tabancayla Vurarak Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Sakarya'da, eski eşi Emir Kocasoy'u (48) çocuklarını görmek için gittiği evde tabancayla vurarak öldüren R.D. (42), adliyeye sevk edildi. Olayda Kocasoy, 6 kurşunla hayatını kaybetti.

SAKARYA'da, çocuklarını görmek için gittiği evde, eski eşi 10 çocuk annesi Emir Kocasoy'u (48), tabancayla 6 kurşunla vurarak öldüren R.D. (42), adliyeye sevk edildi.

Olay, salı günü saat 18.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Papuçcular Mahallesi Değirmenhan Sokak'ta meydana geldi. Zonguldak'ta yaşayan ve yaklaşık 7 ay önce boşanan Emir Kocasoy ile R.D., çocuklarının yaşadığı Adapazarı'ndaki evde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında R.D., yanındaki tabancayla eski eşine defalarca ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. R.D., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) merkez kampüsüne kaldırılan ve vücudunda 6 kurşun isabet ettiği edilen Emir Kocasoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 10 çocuğu olduğu öğrenilen Emir Kocasoy'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Zonguldak'a götürüldü.

Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli R.D. ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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