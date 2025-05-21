Eski Eşini Tabancayla Vuran Kadın Gözaltına Alındı

Eski Eşini Tabancayla Vuran Kadın Gözaltına Alındı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde Sezen S., tartıştığı eski eşi Emirhan N.'yi sokakta tabancayla ayağından vurarak yaraladı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Sezen S., sokakta tartıştığı eski kocası Emirhan N.'yi tabancayla ayağından vurarak yaraladı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı İnönü Bulvarı Atatürk İlkokulu yakınında meydana geldi. 4 ay önce boşanan Sezen S. ve Emirhan N., sokakta karşılaştı. Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında Sezen S., iddiaya göre çantasından çıkardığı tabanca ile eski eşine ateş açtı. Emirhan N., ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasını anbean yansıdı. Emirhan N., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sezen S.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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