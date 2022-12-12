Eski eşini sokak ortasında tabancayla vurup başında bekledi (2)

'ÇOCUĞUNU OKULDAN ALMAYA BEN GİDECEĞİM, NE DİYECEĞİM BİLEMİYORUM'

Pelin Ceylan'ın aile içi şiddet nedeniyle yardım istediği Ayrancı Mahalle Muhtarı Elif Doğan, "Pelin, ortaokula giden en küçük çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Çifti, boşanma aşamasından bu yana tanıyorum. Pelin'in dediğine göre eski eşi uyuşturucu madde kullanıyordu. Aile içi şiddet ve uyuşturucu madde nedeniyle de cezaevindeydi. Pandemiyle birlikte denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden çıktı. Ardından ilk fırsatta buraya gelmiş. Pelin, evinin önündeki marketten çilek alıyormuş. Evine doğru ilerlerken eski eşi karşısına çıkarak, ateş etmiş. 2 kurşun karnına isabet etmiş. Pelin'i vurduktan sonra da aşağı tarafa kaçarak Ali Dede sokakta havaya ateş etmiş. Orada da ekipler tarafından yakalanmış. Şimdi ortaokula giden çocuğunu almaya ben gideceğim. Ne diyeceğim? Nasıl açıklayacağım bilemiyorum" dedi.

'BİZİ GÖRÜNCE BİZE DE ATEŞ AÇMAYA BAŞLADI'Silah sesiyle birlikte sokağa çıkan mahalle sakini Faruk Tayaz, "Kahvehanedeydik, silah sesiyle birlikte dışarıya çıktık. Yerde bir kadının yattığını gördük. Adamı (Mehmet E.) durdurabilmek için bağırarak, sesli müdahale etmeye başladık. Bizi görünce bize de ateş açmaya başladı. Hemen arabaların arkasına geçtik. Kadın yerde yatarken ikinci mermiyi sıkarak ara yoldan kaçmaya başladı. Ortadan kaybolmasın diye biz de buradan yaklaşık 20 kişiyle arkasından gittik. Polis ekipleri aşağıda adamın önünü keserek mevzi aldı. Polisler, adamın dikkatini dağıttı ve elindeki silahı aldı. Arabaya bindirdiler ve olay yerinden uzaklaştırdılar" diye konuştu.

Bu arada hastanede tedavisiye alınan Pelin Ceylan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.