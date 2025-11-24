Haberler

Eski Eşini Silahla Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Kağıthane'de takside çıkan tartışma sonucu eski eşi Nuran Şimşek'i silahla vurarak öldüren E.S. gözaltına alındı. Olay sonrası zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kağıthane'de, takside başlayan tartışma sonucu araçtan zorla indirdiği eski eşini silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Talatpaşa Mahallesi'nde Nuran Şimşek (42) ile eski eşi E.S. (44), A.Y'nin kullandığı taksiye binerek yola çıktı. İki arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, E.S. taksiyi durdurarak zorla indirdiği Nuran Şimşek'e silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı, polis ekiplerince suçta kullanılan silahla birlikte Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli E.S. emniyete getirilirken, görgü tanığı taksi şoförü A.Y'nin de ifadesine başvuruldu.

Taksi şoförünün, ifadesinde, Beykoz'a gitmek için araca bindiklerini, erkek şahsın aracı durdurtarak kadını zorla indirdiğini, silahla ateş edip kaçtığını söylediği öğrenildi.

Muhasebecilik yapan Nuran Şimşek ile eski bankacı E.S'nin 2017'de evlenip 2018'de boşandıkları, sonrasında da bir süre birlikte yaşadıkları belirtildi.

Zanlının, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kağıthane'de ikamet eden Nuran Şimşek'in komşusu Selver Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, maktulün ablasının kendisine haber vermesiyle olayı öğrendiğini belirterek, "Biz de olay yerine gittik. Nuran şen şakrak birisiydi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
