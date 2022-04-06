ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI - Haberler

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ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Adana'da, Ümit Sevinç'in bıçakladığı eski eşi Şükriye Gür'ün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Adana'da, Ümit Sevinç'in bıçakladığı eski eşi Şükriye Gür'ün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Acı haberi alarak eve gelen Gür'ün annesi Hürü Gür, kızı ile eski damadının ocak ayında tek celsede boşandığını söyledi. Damadının kıskanç olması nedeniyle kızıyla sürekli sorunlar yaşadığını dile getiren Gür, "Yoldan birisi geçse onu bile kıskanırdı. Daha önce 1-2 defa sırf dedikodular yüzünden kızıma bıçak çekmiş, şikayetçi olmamış. Bana önceden hiç anlatmıyorlardı bunları ama sonradan anlatmaya başlamıştı" dedi.

Hastanede tedavisi devam eden Ümit Sevinç'in sağlık durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI

ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI

ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI

ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI

ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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