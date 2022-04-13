Eski eşini öldürüp intihara kalkışan koca, tedavisinin ardından tutuklandı

ADANA (DHA) - ADANA'da eski eşi Şükriye Gür'ü (32), yeniden evlenme teklifini reddedince bıçaklayarak öldüren, ardından da kendi boğazını kesip intihara kalkışan Ümit Sevinç (41), taburcu edildikten sonra tutuklandı.

Olay, 6 Nisan günü sabaha karşı Yüreğir ilçesi PTT Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yıl önce evlenen Ümit Sevinç ile Şükriye Gür, şiddetli geçimsizlik nedeniyle kısa süre önce boşandı. Ümit Sevinç, iddiaya göre, evine gittiği eski eşine yeniden evlenme teklifinde bulundu. Gür olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Bu sırada Şükriye Gür, saat 04.55'te cep telefonundan teyzesi Nesibe Akboğa'ya, "Teyze bana yardım et. Polisi ara. Ümit beni öldürecek" mesajı attı. Sevinç, mutfaktan aldığı bıçakla 3 çocuk annesi Şükriye Gür'ü öldürdü. Ardından polisi arayan Ümit Sevinç, "Eşimi öldürdüm kendimi de öldüreceğim" dedikten sonra boğazını keserek intihara kalkıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit Sevinç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.