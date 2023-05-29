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Eski eşini öldürüp, intihar etti

Eski eşini öldürüp, intihar etti

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ANKARA'da Volkan K., tartıştığı eski eşi Ezgi G.'yi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Eski eşini öldürüp, intihar etti

ANKARA'da Volkan K., tartıştığı eski eşi Ezgi G.'yi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Volkan K., geçen yıl boşandığı Ezgi G. ile sokakta karşılaştı. Volkan K., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Ezgi G.'yi yanındaki tabancayı çıkararak başından vurdu. Volkan K., daha sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Volkan K. ve Ezgi G., olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Sarı - Güncel

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