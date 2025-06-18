Eski Eşini Öldüren Ve Oğlunu Yaralayan Kişiye Ağır Ceza İstemi

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşini öldüren ve oğlunu tabancayla yaralayan Mustafa Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede sanığın cinayeti tasarlayarak gerçekleştirdiği belirtildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşini öldürüp oğlunu tabancayla yaralayan kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 27 Temmuz 2024'te Mustafa Y'nin (49) eski eşi Sözen T'yi (56) tabancayla öldürmesi, çıkan boğuşmada da oğlu Vedat Y. (33) ile kendisinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın eski eşine ve çocuklarına karşı çeşitli sebeplerden husumet beslediği anlatıldı.

Sanığın eski eşini ve oğlu Vedat'ı öldürmek maksadıyla silahlar temin ettiği ve tabancanın kullanımına ilişkin videolar izlediği aktarılan iddianamede, yakınlarına da amacını söylediği anlatıldı.

İddianamede, olay günü sanığın 2 tabancayla eski eşiyle oğlunun bulunduğu eve gittiği, burada Sözen T'yi tabancayla öldürdüğü, oğlunu da bacağından yaraladığı belirtildi.

İddianamede, yere düşen tabancayı alarak ateş eden oğul Vedat'ın da babasını yaraladığı kaydedildi.

İddianamede, sanık Mustafa Y'nin, "tasarlayarak kadına ve boşandığı eşe yönelik kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak altsoya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıldan 6 yıla, "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Oğul Vedat Y'nin de babasına yönelik eylemi nedeniyle "haksız tahrik altında üstsoya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 3 aydan 15 yıla kadar hapsi cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
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