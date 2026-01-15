Haberler

Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren Dursun Can, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili detaylar emniyet ve adliye kaynaklarından paylaşıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde eski eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği Mesut İnan'ı göğsünden bıçaklayarak öldüren Dursun Can, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Döküm

--------------------------

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

- Emniyetten detay

- Adliyeden detay

Haber - Kamera: Emre ÖNCEL / SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
