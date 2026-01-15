Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren Dursun Can, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili detaylar emniyet ve adliye kaynaklarından paylaşıldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde eski eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği Mesut İnan'ı göğsünden bıçaklayarak öldüren Dursun Can, adliyeye sevk edildi.
Haber - Kamera: Emre ÖNCEL / SAMSUN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel