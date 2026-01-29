Kocaeli'de eski karısını öldüren sanık ile onu boğuşmada yaralayan oğlunun yargılanması sürdü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşini öldüren sanık ile olay sırasında çıkan boğuşmada onu yaralayan oğlunun yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, müşteki tutuklu sanık Mustafa Y, oğlu müşteki tutuksuz sanık Vedat Y. ve maktul Sözen T'nin çocukları E.Y. ve H.O.Y. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanının sorusu üzerine olay anını anlatan Vedat Y, annesiyle evde oturdukları sırada kapı zilinin çaldığını, kapı deliğinden baktığında kimseyi göremediğini ancak açtığında babası Mustafa Y'nin elinde silahla karşısında durduğunu gördüğünü söyledi.

Babasının kendisiyle konuşmadan ateş etmeye başladığını, geriye doğru çekilerek koridorun sonundaki küçük odaya saklandığını anlatan Vedat Y, annesine ateş edildiğini duyunca dışarı çıktığını ve annesini mutfak girişinde yaralı halde gördüğünü kaydetti.

"Yalvardım, anneme bir el daha ateş etti. Ondan sonra üstüne atladım, boğuşmaya başladık." diyen Vedat Y, boğuşma sırasında sanığın kendisini ısırdığını ve silahın kabzasıyla yüzüne vurduğunu öne sürerek, annesi balkona kaçtığı sırada Mustafa Y'nin belinden başka bir silahın düştüğünü savundu.

Yere düşen silahı alıp peşlerinden gittiğinde sanığın annesine silah doğrulttuğunu gördüğünü belirten Vedat Y, "Ateş ettim, silah geri tepti. Olayın ardından mutfağa gidip silahı tezgahın üzerine bıraktım. Balkona döndüğümde annemi yerde yatarken gördüm." diye konuştu.

Tutuklu sanık Mustafa Y. ise eski eşini öldürmediğini iddia ederek, Sözen T'nin, balkonda oldukları sırada ateş eden Vedat Y'nin silahından çıkan mermilerin isabet etmesi nedeniyle öldüğünü ileri sürdü.

Önceki duruşmalarda Vedat Y'nin oğlu olmadığını iddia eden sanık Mustafa Y'nin beyanı üzerine mahkemece Adli Tıp Kurumundan talep edilen DNA raporu zapta geçirildi. Vedat Y'nin oğlu olduğunu gösteren rapor okunduğu sırada şaşkınlık yaşadığı görülen Mustafa Y. konuyla ilgili beyanda bulunmadı.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Y'nin cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor hazırlanmasına, olay yerinde keşif yapılmasına ve tutuklu sanığın bu halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Gölcük ilçesi Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde 27 Temmuz 2024'te Mustafa Y. eski eşi Sözen T'yi tabancayla öldürmüş, çıkan boğuşmada oğlu Vedat Y. ile kendisi yaralanmıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, olaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mustafa Y'nin, "tasarlayarak kadına ve boşandığı eşe yönelik kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak altsoya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıldan 6 yıla, "6136 sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Oğul Vedat Y'nin de babasına yönelik eylemi nedeniyle "haksız tahrik altında üstsoya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 3 aydan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.