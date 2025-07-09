Eski Eşini Öldüren Sanığın Ağırlaştırılmış Müebbet Hapsi İsteniyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eski eşini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Vahyettin P. ve taraf avukatları ile maktul Ajda Yatar'ın yakınları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Burhan Ö. ile Mehmet Y. ise duruşmaya katılmadı.

Maktulün ağabeyi Aydoğan Yatar, kardeşinin sanık tarafından birçok kez şiddete maruz kaldığını söyleyerek, Vahyettin P'nin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık Vahyettin P, geçmiş savunmalarını tekrar ederek, tahliye ve beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu sanığın maktul Ajda Yatar'a karşı eylemine ilişkin "boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada, tutuksuz sanıklar Burhan Ö. ve Mehmet Y'nin ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Körfez ilçesinde 22 Kasım 2023'te Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki dönerci dükkanına gelen Vahyettin P, 2 Kasım 2023'te boşandığı Ajda Yatar'ı tabancayla ateş ederek öldürmüştü.

Polis ekiplerince 28 Kasım 2023'te Yalova'nın Altınova ilçesinde yakalanan Vahyettin P, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Tutuksuz sanıklar B.Ö. ve M.Y'ye ise "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.