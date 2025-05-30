Eski Eşini Öldüren Komiser Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Edirne'de polis memuru olan eski eşini tabancayla öldüren komiser, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık A.Y, öldürülen polis memuru Sevda Kuş'un babası Erkan Kuş ile avukatlar katıldı.

Sanık A.Y, savunmasında, olaydan 2 sene önce eşinden boşandığını, o günlerde psikolojisinin bozuk olduğunu ileri sürdü.

Kuş ile konuşmak için gittiği anda tartışma çıktığını ve çok sinirlendiğini anlatan A.Y, "Bir başkasıyla birlikte olduğunu duyunca çok sinirlendim. Onunla konuşmak için yaşadığı eve gittim. Tartışma çıktı, beni de çok kışkırttı. Sonra hiç istemediğim o olay gerçekleşti. Çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları da müvekkilinin eve öldürmek için gitmediğini, tahrik altında cinayeti işlediğini savundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kadına karşı kasten öldürme" suçunu işlediğini belirterek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Tekrar söz verilen sanık A.Y, "Çok pişmanım keşke zamanı geri alabilseydik." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.Y'ye "boşandığı eş ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

"Alınan karar içimize su serpti"

Avukat Bilge Çarpıcı, adliye çıkışında gazetecilere, kararın istedikleri gibi sonuçlandığını belirtti.

Yaklaşık 1,5 yıldır sanığın en ağır ceza alabilmesi için mücadele verdiklerini anlatan Çarpıcı, "Sanık ağırlaştırılışmış müebbet cezası aldı ve haksız tahrik indirimi uygulanmadı. Hiçbir ceza acımızı gidermez. En azından alınan karar içimize su serpti. Hukuk ve hak yerini buldu. "dedi.

Sevda Kuş'un babası Erkan Kuş ise gözyaşlarını tutamayarak, "Adalet yerini buldu. Evladım gitti, benim evladım." dedi.

Olay

Süloğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser A.Y, 15 Şubat 2024'te boşandığı eşi Sevda Kuş'u Fatih Mahallesi'ndeki evinde tabancasıyla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmış, polis ekiplerince gözaltına alınan A.Y. tutuklanmıştı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Sevda Kuş, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.