Eski eşini kemerle boğarak öldürdü (2)

ESKİ EŞİNE TUZAK KURMUŞ

Birol Çaylak'ın eski eşi Zeynep Gıcık'a tuzak kurduğu ortaya çıktı. Çaylak'ın kızı Burcu Çaylak'a karıştığı bir suçtan dolayı cezaevine gireceğini, evin anahtarını ise kapı paspasının altına bıraktığını söylediği öğrenildi. Kızından eski eşinin cezaevine gittiğini öğrenen Zeynep Gıcık, evde kalan eşyaları almak için geldi. Paspas altında anahtarı alıp kapıyı açan Gıcık karşısında bir anda Birol Çaylak'ı gördü. Zorla eve soktuğu kadını öldüresiye döven Çaylak, pantolonunun kemeri ile boğdu. Çaylak'ın daha önce de çok kez Zeynep Gıcık'ı dövdüğü, bir kez de bıçakla yaraladığı öğrenildi.

?Zeynep Gıcık'ın kardeşi Sedat Gıcık da (33) çok üzgün olduklarını belirterek, "En büyük oğlu 21 yaşında. Şu anda askerde kendisi yolda geliyor. Oğluna diyoruz ki 'oğlum tez gel', gerçekten tez geliyor, annesinin cenazesine geliyor. Daha önce de eşine şiddet uyguluyordu. Devlet yakalıyor, 'Niye yaptın?' diye soruyorlardı. Buda, 'Bir daha yapmam' diyordu ve bırakılıyordu. Kızına 'Ben cezaevine gidiyorum, anahtarı kapıya bıraktım, alın' diyor. Kız da direk annesine söyleyeceğini biliyor. Kızda annesine söylüyor. Annesi de saf, hırsız girmesin diye kalan eşyaları almak için eve gidiyor. Bu içerde onu bekliyor. Alıyor içeri dayak atıyor ve maalesef infaz ediyor" ifadelerini kullandı.