Üniversitede eski eşini öldüren sanık, otomobili kiralayıp, tüfeği de internetten almış

Kayseri'de üniversite kampüsünde eski eşi Meliha Keskin'i pompalı tüfekle vurarak öldüren Ferhat Karakaya hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Karakaya, cinayette kullandığı tüfeği internetten aldığını ve kiraladığı araçla olay yerine gittiğini belirtti.

KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi kampüsünde 3 yıl önce boşandığı Meliha Keskin'i (39), pompalı tüfekle vurarak öldüren Ferhat Karakaya hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine de yer verilen Karakaya, olay günü kampüse geldiği aracı kiraladığını, cinayeti işlediği tüfeği de 2 yıl önce internetten satın aldığını söyledi.

Olay, 23 Ekim'de saat 11.30 sıralarında, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi'nde meydana geldi. ERÜ Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi öğrencisi, 3 çocuk annesi Meliha Keskin, fakülte binasının girişinde 3 yıl önce boşandığı Ferhat Karakaya tarafından pompalı tüfekle vuruldu. İhbar üzerine fakülteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Keskin, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası otomobiliyle kaçan Karakaya, polis ekipleri tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Meliha Keskin, otopsi işlemleri sonrası Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde toprağa verildi. Öte yandan Keskin'in hayalinin öğretmenlik olduğu ve boşandıktan sonra tekrar üniversiteye döndüğü öğrenildi. Meliha Keskin'in 3 çocuğunun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı bildirildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede ifadesine de yer verilen Ferhat Karakaya, Keskin ile 10 yıl evli kaldıktan sonra boşandıklarını anlatarak, "2022 yılında boşandık. 10 yıl evli kaldık. Aldattığı için boşanmıştık. Olaydaki tüfeği 2 yıl önce köyde kullanmak amacıyla bir internet sitesinden almıştım. Ruhsatsızdı. Olayda kullandığım aracı da köye gitmek için kiralamıştım" dedi.

'10 DAKİKALIK İŞİM VAR' DİYEREK GİRMİŞ

Meliha Keskin'in oturduğu evden çıkarken gördüğünü anlatan Karakaya, "Meliha'yı evden çıkıp taksiye binerken gördüm. Çocukları tek başına bıraktığı için 'neden çocukları tek bırakıyorsun?' diye sormak amacıyla taksiye binip takip ettim. Meliha, Eğitim Fakültesi içine girdi. Ben de '10 dakikalık işim var' diyerek içeri girdim. Oradan bir kişiye 'buraya öğrenciler mi yoksa öğretmenler mi giriyor' diye sordum. Meliha, kameriyeye doğru gitti. Orada da 3-4 erkek vardı. Onlarla tokalaşıp sigara yaktı. Yanlarında silah olabileceğini düşünerek tüfeği bagajdan aldım" diye konuştu.

'TÜFEK BİR ANDA ATEŞ ALDI'

Aracından tüfeği alıp eski eşi Keskin'in yanına doğru gittiğini de anlatan Ferhat Karakaya, "Yanlarına yaklaştım. Beni görünce paniklediler. Korktular. Bağırmaya başladıklarında da elimdeki tüfek bir anda ateş aldı. Karnına isabet etti. Yere düşünce bir daha ateş aldı. Ben mi ateş ettim kendimi ateş aldı bilmiyorum. Sonra polise teslim olmak için yola çıktım. Yolda trafik polisleri durdurdu ve onlara teslim oldum" ifadelerini kullandı.

Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesinin ardından Ferhat Karakaya ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
