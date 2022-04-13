ESKİ EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞTI, TABURCU OLDUKTAN SONRA TUTUKLANDI

ADANA (DHA) - ADANA'da eski eşi Şükriye Gür'ü (32), yeniden evlenme teklifini reddetmesi üzerine bıçaklayarak öldüren ve aynı bıçakla boğazını kesip intihara kalkışan Ümit Sevinç (41), taburcu edildikten sonra tutuklandı. .

Olay, 6 Nisan'da sabaha karşı Yüreğir ilçesine bağlı PTT Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yıl önce evlenen Ümit Sevinç ile Şükriye Gür, şiddetli geçimsizlik nedeniyle kısa süre önce boşandı. Ümit Sevinç, iddiaya göre, evine gittiği eski eşine yeniden evlenmek istediğini söyledi. Sevinç, teklifini kabul etmeyen Şükriye Gür ile tartışmaya başladı. Bu sırada Şükriye Gür, saat 04.55'te cep telefonundan teyzesi Nesibe Akboğa'ya, "Teyze bana yardım et. Polisi ara. Ümit beni öldürecek? mesajını attı. Tartışmanın büyümesiyle Sevinç, mutfaktan aldığı bıçakla 3 çocuk annesi Şükriye Gür'ü öldürdü. Daha sonra polisi arayan Sevinç, 'Eşimi öldürdüm kendimi de öldüreceğim' dedikten sonra kendi boğazını keserek intihara kalkıştı.

KANLAR İÇİNDE BULUNDULAR

İhbar üzerine Gür'ün yakınlarıyla irtibata geçen polis, sağlık ekipleriyle birlikte öğrenilen adrese gitti. İtfaiye ekiplerince kapısı kırılan eve giren ekipler, Ümit Sevinç ile Şükriye Gür'ü kanlar içinde yatarken buldu. Şükriye Gür'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Sevinç ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şükriye Gür'ün cenazesi, Ceyhan ilçesindeki Asri Mezarlığı'nda, 1997'de vefat eden babası Ali Gür'ün kabrinin yanına hazırlanan mezara defnedildi. Cenaze töreninde sinir krizi geçiren Hürü Gür, 'Kuzumu kurtaramadım, yavrum öldü. Ben öldüm yavrum. Güzel kızım, selvi boylum. Daha 32 yaşındaydın' diyerek gözyaşlarına boğuldu. Şükriye Gür'ün çocukları Ayşe Melek (15), Ali Baran (12) ve Zehra Su (7) da annelerini son yolculuğuna uğurlarken ayakta durmakta zorlandı.

'İLK BIÇAK DARBESİNDEN SONRA ŞOKA GİRDİM'

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ümit Sevinç, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürüldü. İfadesinde, eski eşinin sosyal medya üzerinden başkalarıyla mesajlaştığını görerek kıskançlık krizine girdiğini öne süren Sevinç, 'Birden tartışmaya başladık. O sırada mutfaktan aldığım bıçakla eşimin üzerine yürüdüm. İlk bıçak darbesinden sonra şoka girdim, ne yaptığımı hatırlamıyorum' dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit Sevinç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)