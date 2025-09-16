Eski Eşini Bıçaklayarak Öldüren Sanığın Davası Devam Ediyor
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren sanık Abdulkadir Kocaoğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Sanık, duruşmada pişman olduğunu belirtti.
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdulkadir Kocaoğlu (48) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.
Savunma yapan sanık, "Pişmanım." dedi.
Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Abdulkadir Kocaoğlu'nun "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Olay
Abdulkadir Kocaoğlu, Akdeniz Bulvarı'nda 22 Haziran 2024'te önceki gün tartıştığı eski eşi Ayten Çağıran'ı bıçaklayarak öldürmüş ve olay yerine gelen polise teslim olmuştu.
Çağıran'ın otopsisinde boğazındaki bıçak kesiğinin yanı sıra vücudunun çeşitli yerlerinde 10'dan fazla bıçak darbesi tespit edilmişti.
Tutuklanan eski koca hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.