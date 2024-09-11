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Eski Eşini Bıçaklayan Kadına Devlet Desteği

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Ankara'da eski eşini bıçaklayarak ağır yaralayan kadına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal ve ekonomik destek ile aile danışmanlığı hizmeti verildi.

ANKARA'da kendisini 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan eski eşi Sinan Özçelik'e (41) çocuklarını göstermediği gerekçesiyle hakkında 3 günlük hapis cezası verilen Sinem T.'ye (33), Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Sosyal ve Ekonomik Destek' (SED) hizmeti ve 'Aile danışmanlığı' desteği verdi.

Güzellik merkezinde çalışan Sinem T., yaklaşık 2 yıl önce 2 çocuğunun babası Sinan Özçelik ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Özçelik, geçen yıl 24 Ekim'de kızlarıyla görüştükten sonra onları teslim etmek için buluştuğu eski eşi Sinem T.'yi, çocuklarına iyi bakmadığı ve başka erkeklerle görüştüğünü iddia ederek bıçakladı. 7 bıçak darbesiyle ağır yaralan Sinem T, 10 gün yoğun bakımda kaldı ve tedaviyle sağlığına kavuştu. Tutuklanan Sinan Özçelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Hakaret', 'Tehdit' suçlarından yargılandığı Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3'üncü duruşmada olaydan 9 ay sonra tahliye edildi. Özçelik, itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

Yargılama sürerken Sinem T. hakkında, Ankara 30'uncu Aile Mahkemesi tarafından, 11 ve 13 yaşındaki kızlarını eski eşine göstermediği gerekçesiyle 3 günlük disiplin hapsi kararı verildi. Sinem T., Sinan Özçelik'ten izin alarak çocuklarını Gebze'ye ailesinin yanına tatile götürdüğü sırada kendisi hakkında şikayette bulunduğunu ileri sürerek, karara itiraz etti. Ancak 1'inci Aile Mahkemesi de disiplin hapsi kararının usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti.

'YALNIZ OLMADIĞIMI HİSSETTİM'

Okula giden çocuklarına bakacak kimsesi bulunmadığını belirterek duruma tepki gösteren Sinem T.'ye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek verdi. Bakanlık, Sinem T.'nin 6 ve 8'inci sınıfta okuyan kızlarına 'Aile danışmanlığı' hizmeti verecek. Sinem T., çocuğu okula giden ihtiyaç sahibi ailelere verilen 'SED' hizmetinden de faydalanacak. Yaşanan olayların ardından bakanlıktan görevlilerin kendisini aradığını belirten Sinem T., "Uzun zaman sonra yalnız olmadığımı hissettim. Hem kendi adıma hem de çocuklarımın geleceği adına umutlandım. Bu yüzden bu konuda bana destek olan devletime, herkese teşekkür ediyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çocuklarımla birlikte gittim. Bize manevi ve maddi anlamda destek olacaklarını söylediler. Çocuklarımla birlikte aile danışmanı hizmeti alacağım. Çocuklarıma SED yardımı yapmak istediklerini de söylediler. Ben çok şeyle mücadele ediyorum. Tek başıma 2 çocuğuma bakıyorum. Allah bana sağlık verdiği sürece de bakmaya devam edeceğim. Tek başıma değilmişim, devletim de ailemle birlikte yanımdaymış" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIN BANA İHTİYACI VAR'

Cuma günü görülecek karar duruşmasında adaletli bir karar çıkacağına inandığını söyleyen Sinem T., "Sinan Özçelik ve ailesinden kurtulmak istiyorum. Cuma günü de bıçaklanma olayı ile ilgili karar duruşmamız var. Bu şahsın tahliye edilmesinden ben çok korkuyorum. Çünkü çocuklarımla birlikte huzursuz olmak istemiyorum. Tekrar aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Bunun en ağır şekilde cezalandırılmasını devletimden rica ediyorum. 3 günlük disiplin cezasının da ertelenmesinde bana yardımcı olmalarını istiyorum. Çünkü okul yeni açıldı. Çocuklarımın bana ihtiyacı var. Onların yanında olmam gerekiyorken hapiste olmamın yanlış olduğunu düşünüyorum. Beni bıçakladığı sırada çocuklarına 'sizi de bıçaklarım, çekilin' derken, ben çocukları bu adama gösterdiğimde çocuklarıma zarar verseydi bunun hesabını kim verecekti. Artık maddi, manevi gücüm yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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