Eski Eşini Bıçakla Yaralayan Zanlı Tutuklandı
Giresun'da eski karısını bıçakla yaraladıktan sonra kaçan M.K, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. D.A'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.
Çınarlar Mahallesi'ndeki evinde dün akşam saatlerinde eski eşi D.A'yı bıçakla yaraladıktan sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanan M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan D.A'nın tedavisi hastanede devam ediyor.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel