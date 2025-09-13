Haberler

Eski Eşini Bıçakla Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Giresun'da eski karısını bıçakla yaraladıktan sonra kaçan M.K, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. D.A'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Giresun'da eski karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Çınarlar Mahallesi'ndeki evinde dün akşam saatlerinde eski eşi D.A'yı bıçakla yaraladıktan sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanan M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan D.A'nın tedavisi hastanede devam ediyor.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
