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Eski Eşini Bıçakla Yaraladı: Zanlı Gözaltında

Eski Eşini Bıçakla Yaraladı: Zanlı Gözaltında
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Ü.D. eski eşi Songül G'yi bıçakla yaraladı. Olayın ardından Ü.D. gözaltına alınırken, Songül G. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eski eşini bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ü.D. (39) bir süre önce boşandığı eşi Songül G'nin (37) Yılmaz Mahallesi Eski Kırklareli Caddesi'ndeki evine gitti.

İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Songül G. evden dışarıya doğru kaçmaya başladı. Bu esnada Ü.D. eski eşini bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Songül G, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayın ardından Ü.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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