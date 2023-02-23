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ESKİ EŞİNİ BIÇAKLA REHİN ALDI, KIZLARINI GÖRÜNCE TESLİM OLDU

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KONYA'da B.G., boşandığı eşi S.T.'yi çocuklarını göremediğini öne sürerek çalıştığı iş yerinde bıçakla rehin aldı.

KONYA'da B.G., boşandığı eşi S.T.'yi çocuklarını göremediğini öne sürerek çalıştığı iş yerinde bıçakla rehin aldı. Polisin 2 saat boyunca ikna etmeye çalıştığı B.G., 2 kızını gördükten sonra teslim oldu. B.G. gözaltına alınırken, S.T. kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.30'da Meram İlçesi Uluırmak Mahallesi Karaman Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, çocuklarını göremediği gerekçesiyle eski eşi S.T.'nin çalıştığı iş yerine gelen B.G., onunla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. B.G. yanında bulunan ekmek bıçağıyla önce kendisine zarar verdi daha sonra da S.T.'yi aynı bıçakla rehin aldı. İş yerindekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin 2 saatlik ikna çabalarına yanıt vermeyen B.G., olay yerine getirilen 2 kızını görünce polise teslim oldu. Gözaltına alınan B.G. karakola, S.T. ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karaman Meram Güncel Haberler

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