Eski Eşini 6 Kurşunla Vurarak Öldüren Kadın Tutuklandı
Sakarya'da eski eşi Emir Kocasoy'u tabancayla öldüren R.D., 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.
TUTUKLANDI
Sakarya'da eski eşi Emir Kocasoy'u (48) tabancayla 6 kurşunla vurarak öldüren R.D. (42), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan R.D. 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel