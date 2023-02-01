Eski eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü (2)
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TARTIŞMANIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTIEmniyetteki ilk ifadesinde Taşkıran'ın, eski eşi Yeter Zorba'yı Tarsus ilçesinde bulunan evlerinin satışı için vekalet istediği ancak yaşanan anlaşmazlığın ardından çıkan tartışma soncu öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
TARTIŞMANIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI
Emniyetteki ilk ifadesinde Taşkıran'ın, eski eşi Yeter Zorba'yı Tarsus ilçesinde bulunan evlerinin satışı için vekalet istediği ancak yaşanan anlaşmazlığın ardından çıkan tartışma soncu öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Burhan CEYHAN/AYDIN, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel