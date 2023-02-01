Eski eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü (2) Güncel Haberler TARTIŞMANIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTIEmniyetteki ilk ifadesinde Taşkıran'ın, eski eşi Yeter Zorba'yı Tarsus ilçesinde bulunan evlerinin satışı için vekalet istediği ancak yaşanan anlaşmazlığın ardından çıkan tartışma soncu öldürdüğünü söylediği öğrenildi. TARTIŞMANIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI Emniyetteki ilk ifadesinde Taşkıran'ın, eski eşi Yeter Zorba'yı Tarsus ilçesinde bulunan evlerinin satışı için vekalet istediği ancak yaşanan anlaşmazlığın ardından çıkan tartışma soncu öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Burhan CEYHAN/AYDIN, - Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Tarsus Güncel Haberler

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