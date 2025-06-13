Eski Eşine Saldıran Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde eski eşini bıçakla ağır yaralayan Y.T. 'boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde eski eşini bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa "boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.T. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 16 Nisan 2024'te sanık Y.T'nin boşandığı eşi H.Ç'nin Gültepe Mahallesi'nde çalıştığı iş yerine geldiğini, tarafların konuşmak amacıyla buradan çıkıp iş yerine 50 metre mesafede bulunan mezarlığa gittiklerini belirtti.

Sanığın yaptığı barışma teklifini müştekinin kabul etmediğini anlatan savcı, bunun üzerine Y.T'nin eski eşi H.Ç'yi bıçakla ağır yaraladığını kaydetti.

Savcı, adli tıp raporuna göre müştekinin hayati tehlike geçirecek nitelikte yaralandığını bildirerek, Y.T'nin "boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Y.T. savunmasında, olay günü konuşmak ve barışmak amacıyla H.Ç. ile bir araya geldiğini ifade ederek, "Tartışma sırasında bana ağır hakaretler etti. Ben medikal firmasında çalıştığım için oraya gelen ürünleri koliden çıkarmak amacıyla olay günü üzerimde bıçak bulundurmuştum. Olay nedeniyle müştekiden özür diliyorum. Pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Müşteki H.Ç'nin avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, Y.T'nin cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti "boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
AK Parti'den İsrail'in İran'a saldırısına sert tepki

AK Parti'den İsrail'in İran'a saldırısına ilk yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in saldırıları sonrası İran nükleer müzakereleri iptal etti

İran masayı devirdi! Trump'ın mesajını bile görmezden geldiler
İsrail İran'ın nükleer programının 'kalbini' vurdu! 6 bilim insanı öldürüldü

İsrail, İran'ın nükleer "kalbini" vurdu! 6 bilim insanı öldürüldü
Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış

Düşen uçakta saatler önce seyahat! Söyledikleri kafa karıştırıcı
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
İsrail'in saldırıları sonrası İran'dan ilk görüntüler! Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı

İran'dan ilk görüntüler! Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı
75 yaşındaki adam karısını öldürüp intihar etti

Yaşlı çiftin tartışması kanlı bitti! Karısını öldürüp intihar etti
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor

Fenerbahçe'yi silip attı: Beni takımdan gönderin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.