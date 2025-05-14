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Eski Eşine Ispirto Döküp Yakan Sanığa 14 Yıl Hapis Cezası

Eski Eşine Ispirto Döküp Yakan Sanığa 14 Yıl Hapis Cezası
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, eski eşinin üzerine ispirto döküp yaktığı iddia edilen T.D., 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada, tartıştıkları esnada yaşanan olayda mağdur H.A'nın ağır yaralandığı belirtildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı eski eşinin üzerine ispirto döküp yaktığı öne sürülen sanığa 14 yıl hapis cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık T.D. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 16 Ekim 2023'te Atakent Mahallesi'ndeki evde aile içi bir meseleyi görüşmek için bir araya gelen T.D. ile H.A'nın tartıştığını belirtti.

T.D'nin tartışmada eski eşi H.A'nın üzerine ispirto döküp çakmakla yaktığını anlatan savcı, müşteki H.A'nın alınan doktor raporuna göre basit tıbbi müdahale ile giderilemez şekilde yaralandığını belirtti.

Savcı, T.D'nin "Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden sanık T.D, "Olay, H.A'nın kendi kusurundan kaynaklı bir kazadır. Aleyhe olan hususları ve mütalaayı reddediyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Müşteki H.A'nın avukatı da sanıktan şikayetçi olduklarını bildirerek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanık T.D'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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