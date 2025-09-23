Eski Eşine Darp Girişiminde Bulunan Sanığa 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde boşandığı eşine darp girişiminde bulunduğu iddia edilen sanık hakkında "yağmaya teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Savcılık tarafından tutuksuz sanık Ü.P. hakkında "başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağmaya teşebbüs" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın 10 yıldan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 29 Nisan'da müşteki E.Y'nin kendi adına kayıtlı olan ve eski kocası Ü.P'nin kullanımındaki cep telefonu hattını kapattırdığı belirtildi.

Bunun üzerine sanığın, Tellidere Mahallesi'ndeki evine gittiği eski karısı E.Y'ye telefon hattını vermemesi nedeniyle karşı darp girişiminde bulunduğu aktarılan iddianamede, komşuların engellemesi sonucu eylemin teşebbüs aşmasında kaldığı kaydedildi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.