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Eski Eşine Darbet Olayı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Eski Eşine Darbet Olayı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
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Çankaya'da bir kadın, eski eşi Adem Kobal'ı çalıştığı berber dükkanında darbetti. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, kadının gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

ANKARA, Çankaya'da Y.K. (37) adlı kadının eski eşi Adem Kobal'ı (37) çalıştığı berber dükkanında darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan Y.K., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olay, 15 Ekim'de Çankaya'da ilçesinde Adem Kobal'ın çalıştığı berber dükkanında meydana geldi. Bir lokalde garson olarak çalışan Y.K., eski eşi Adem Kobal'n çalıştığı berber dükkanına gitti. Y.K., iddiaya göre yeniden evlenme teklifini kabul etmediği gerekçesiyle Kobal'a tepki gösterdi. Y.K., Adem Kobal'a tokat atıp, itekleyerek darbetti. Kobal ise eski eşini kollarında tutarak kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Kadının, eski eşini darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kobal'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan Y.K., ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Kobal'ın, daha önce Y.K. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Adem Kobal, Y.K. ile Mart 2022'de evlenip, 6 Haziran 2023'te boşandıklarını söyledi. Eşinin sadakat yükümlülüğünü yerine getirmediğini ileri süren Kobal, "O yüzden o zaman ona şiddet uygulamıştım ve boşandık. Şiddet uyguladığım için cezaevine düştüm. O da ziyarete geliyordu. 'Çıkıncı tekrar evleniriz' diye konuştuk. Ama sonra ben istemedim. Dükkana geliyor, olay çıkarıyor. Sonra da polis serbest bırakıyor. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen geliyor" dedi.

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU-Muhammet BAYRAM/ÇANKAYA, (Ankara),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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